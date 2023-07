Laptop HP da 15,6" in offerta su Amazon: Windows 11, Intel Celeron N4120 e 4GB di RAM a 239€

Il PC HP 15s-fq0010sl è un notebook economico e versatile disponibile su Amazon a soli 239,99€. Dotato del sistema operativo Windows 11 Home in modalità S, offre un’esperienza sicura e ottimizzata, con il pacchetto Office incluso. Se stai cercando un laptop economico ma affidabile, noi ti suggeriamo di prendere in considerazione questa opzione.

Il processore Intel Celeron N4120 con una velocità base di 1,1 GHz e 4 core garantisce prestazioni adeguate per attività quotidiane. Il design sottile e leggero con un chassis di colore Natural Silver lo rende facile da trasportare. Il display da 15,6 pollici offre una risoluzione Full HD di 1920 x 1080p e la tecnologia IPS Antiriflesso Slim per una visione chiara e nitida. La memoria include 4GB di RAM DDR4 integrata e uno SSD PCIe NVMe M.2 da 128GB per un avvio rapido.

Nota di merito per la tastiera, che presenta un design full-size con tastierino numerico integrato. La corsa dei tasti è lineare e offre un feedback equilibrato, mentre il telaio della tastiera è rigido e robusto, garantendo una digitazione confortevole e silenziosa. Chiude questo quadro la batteria, che offre un’autonomia fino a 9 ore e 30 minuti e la funzione di Ricarica Rapida HP permette di caricare il 50% in circa 45 minuti. L’HP 15s-fq0010sl è un notebook affidabile e adatto alle esigenze quotidiane a un prezzo conveniente. Non farti scappare questa offerta!

