Laptop HP con 16GB di RAM e Windows 11 Pro a meno di 419€ su Amazon

Esplorando le migliori offerte di Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta decisamente interessante su un laptop di fascia media da tenere in ampia considerazione. Attualmente, il laptop HP G8 è in forte offerta su Amazon, dove viene proposto a 419€ invece di 449€. È anche possibile spuntare l’apposita casella (si trova proprio sotto al prezzo) per ottenere un coupon che dà diritto ad un extra sconto del 5%. Insomma, non male.

L’HP G8 è una soluzione perfetta, sia per i lavoratori che per gli studenti che hanno bisogno di un laptop per prendere appunti a scuola o in università. Insomma, è un’ottima scelta per chi cerca un notebook con ottime caratteristiche tecniche e un prezzo competitivo. Con la CPU Amd athlon 3020 dual core di ultima generazione con frequenza base di 1,2 GHz e frequenza in burst mode di 2,6 GHz, la memoria DDR 4 da 16 Gb e il disco interno M2 SSD da 128 Gb più il disco secondario da 500 Gb, questo laptop garantisce prestazioni eccellenti per tutte le attività quotidiane.

Inoltre, dispone di una webcam a colori HD, wi-fi, lan, bluetooth, ingresso combo cuffie microfono e una tastiera con layout italiano. Il laptop HP G8 viene fornito con software preinstallati come l’antivirus Microsoft, Windows 11 Professional, Libre Office Open Source, Adobe Reader, lettore video audio multimediale, software di fotoritocco ed app per la creazione del disco di ripristino e per la richiesta di assistenza rapida su prenotazione.

Il prodotto è già pronto all’uso, con l’installazione di tutti i driver di sistema, gli aggiornamenti e le utility per la produttività immediata al primo avvio. L’assistenza tecnica italiana è garantita per 2 anni. Attualmente, è in forte offerta su Amazon a 419€ invece di 449€ e con un coupon extra sconto del 5%.

