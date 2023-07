Laptop HP ad un prezzo fortemente ridotto su Amazon: oggi a meno di 450€

L’HP 15s è un laptop dotato di Windows 11 Home, processore AMD Ryzen 5 5625U e 8GB di memoria DDR4. Offre uno schermo da 15,6″ con risoluzione FHD, una tastiera comoda e una batteria con autonomia fino a 9 ore e 30 minuti. Il laptop è leggero e sottile, con un design elegante in color Argento Naturale. Include una webcam HD, porte HDMI, MicroSD, USB Type-C e lettore di impronte digitali per una maggiore sicurezza. Con un SSD da 256GB e la possibilità di ricarica rapida, l’HP 15s è ideale per chi lavora in mobilità e ha bisogno di prestazioni affidabili e un’esperienza visiva di qualità.

Normalmente questo laptop versatile di HP viene proposto a 650€, ma oggi può essere tuo ad un prezzo decisamente più interessante: lo pagherai solamente 449,99€. Decisamente niente male! La disponibilità è immediata, il che significa che se lo ordini subito lo riceverai a casa domani. Come sempre, ti ricordiamo che puoi dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il laptop presenta uno schermo da 15,6″ con risoluzione FHD da 1920 x 1080p. Le cornici sottili Micro-Edge e il trattamento antiriflesso assicurano un’esperienza visiva piacevole. Con una luminosità del pannello di 250 nits e un picco del 45% NFSC, le immagini appaiono nitide e vibranti. La tastiera Full Size include un tastierino numerico integrato. Con una corsa dei tasti lineare e un feedback equilibrato, offre un’esperienza di digitazione comoda e silenziosa. La struttura robusta e il design realizzato con plastica riciclata conferiscono al laptop una solida durata nel tempo. Grazie all’autonomia della batteria fino a 9 ore e 30 minuti, il laptop HP 15s è ideale per il lavoro in mobilità. La funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti circa. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta di Amazon.

