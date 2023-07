Laptop da 14" con Windows 11 a soli 229€?! Sì, grazie a questa offerta imperdibile

Hai bisogno di un laptop affidabile per le tue attività quotidiane? Allora, non perdere l’offerta di Amazon su questo interessante laptop da 14″ della Teclast! Il suo punto di forza più grande? Un prezzo davvero formidabile: oggi lo puoi acquistare a soli 229€, per approfittare di questa offerta non devi fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto, ottenendo uno sconto immediato di 100€!

Questo potente notebook offre prestazioni efficienti grazie al processore Intel Gemini Lake di 9a generazione Celeron N4120, con 4 core e frequenza turbo fino a 2,6 GHz. Potrai gestire facilmente tutte le tue attività senza problemi. Il Teclast F7plus2 è dotato di 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di SSD ad alta velocità. L’esperienza di visione sarà immersiva grazie al display Full HD da 14,1 pollici con risoluzione 1920×1200. Potrai goderti video in 4K con colori vividi e un campo visivo ampio, mentre la webcam integrata ti permetterà di effettuare videochiamate in qualsiasi momento. La batteria da 38000 mWh ti garantirà un’ottima autonomia, ideale anche per i tuoi viaggi. Potrai lavorare ovunque ti trovi senza l’ansia di dover trovare una presa della corrente.

La tastiera full-size offre un’esperienza di digitazione comoda, mentre il trackpad integrato consente di navigare in modo fluido ed efficace. Con un peso di soli 1,3 kg e uno spessore di 2 cm, questo laptop è perfetto per essere portato ovunque. L’interfaccia multifunzionale comprende connessione Bluetooth 4.2, Wi-Fi dual-band (2,4 GHz/5 GHz), porta USB 3.0 e mini HDMI. Queste opzioni ti offrono molte possibilità di connessione e trasmissione dati veloce. Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta! Acquista il laptop da 14″ della Teclast su Amazon e ottieni un dispositivo affidabile e potente per tutte le tue esigenze lavorative e di svago.

