Laptop con Windows 11 e 12GB RAM in sconto del 70%: Amazon te lo sta regalando

Stai cercando un nuovo laptop affidabile ed estremamente versatile? Oggi ti vogliamo segnalare un’offerta semplicemente assurda: questo laptop da 14 pollici prodotto dalla Jumper può essere tuo a meno di 270€. Prima di storcere il naso, forse dovresti sapere un’altra cosa: il suo reale prezzo di listino è di 900€. Esatto, Amazon oggi lo propone con uno sconto del 70%. Praticamente te lo stanno regalando.

Un’offerta troppo bella per lasciarsela sfuggire: ti consigliamo di approfittarne subito, prima che vada immediatamente sold out. Ricordati che potrai scegliere di dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta – già di per sé assurda – ancora più comoda e accessibile.

Il laptop Jumper con schermo da 14 pollici offre un’ampia capacità di archiviazione da 256GB di memoria SSD, che permette di memorizzare documenti, foto e video senza problemi. Inoltre, è possibile espandere ulteriormente la memoria con una scheda TF da 256 GB. Lo schermo da 14 pollici con cornice ultrasottile e risoluzione Full HD 1920×1080 offre immagini nitide e un’esperienza visiva di alta qualità. Questo laptop è dotato di Windows 11 e processori Intel Celeron, garantendo prestazioni veloci e fluide. È anche equipaggiato con 12GB di DDR3. Inoltre, è leggero e silenzioso, con un peso di soli 1,25 kg e uno spessore dello chassis di 8 mm e una batteria integrata ad alta densità ai polimeri di litio da 35,52 Wh con un’autonomia fino a 8 ore. Per quanto riguarda le connessioni, dispone di USB 2.0, USB 3.0, mini HDMI, jack per cuffie da 3,5 mm, porta adattatore CC, WLAN, BT4.0, microfono incorporato e riproduzione audio surround.

Un eccellente laptop che oggi però si contraddistingue per un punto di forza semplicemente assurdo: il suo prezzo stracciato. Normalmente viene proposto a 900€, ma oggi può essere tuo con uno sconto assurdo del 70%. Potrai portarti a casa questo laptop pagandolo appena 269,89€. Come sempre, con Prime la spedizione è gratuita. Lo riceverai a casa entro la prima settimana di febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.