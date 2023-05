Laptop con Windows 11: da 849 a 219 euro grazie ad un'offerta di Amazon imperdibile

Se stai cercando un laptop versatile e potente ad un prezzo clamorosamente basso, abbiamo proprio quello che fa al caso tuo. Esplorando le migliori offerte di Amazon ci siamo imbattuti in un prodotto in fortissimo sconto: questo laptop con Windows 11 è proposto a soli 219€, grazie ad uno sconto del 74% sul suo normale prezzo di listino! Normalmente lo pagheresti 849€.

Questo laptop economico è dotato di specifiche che offrono alte prestazioni a un prezzo conveniente. Il processore Intel Celeron N4020C, combinato con un SSD da 128 GB e 4 GB di RAM DDR4, garantisce un’efficienza nel lavoro quotidiano. Inoltre, il laptop supporta la scheda TF e l’estensione SSD fino a 1 TB, offrendo ampio spazio di archiviazione per tutte le tue attività. Una caratteristica interessante di questo laptop è la pellicola per tastiera personalizzata in otto lingue, tra cui tedesco, francese, spagnolo e italiano. Questo ti permette di abbinare la tastiera al tuo paese e scaricare il metodo di input locale, semplificando l’utilizzo del laptop.

Il laptop viene venduto con preinstallato il sistema operativo Windows 11. È anche compatibile con tutte le principali applicazioni di intrattenimento, ed è pertanto perfetto sia per il lavoro che per lo svago. Nonostante le sue potenti prestazioni, il laptop rimane sottile e leggero, con un peso di soli 1,63 kg e uno spessore di 2 cm. Questo lo rende facile da trasportare durante tutto il giorno. Inoltre, la batteria agli ioni di litio da 5000 mAh offre un’autonomia fino a 8 ore, garantendo un’affidabilità e una durata della batteria sufficienti per le tue attività in movimento. Non farti assolutamente scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.