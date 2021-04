Se provi ad aprire il sito Web dell’Apple Store, ti renderai conto che non è accessibile: è effettivamente in manutenzione, come fosse down. C’è un ottimo motivo però ed è legato all’evento di primavera che si è tenuto qualche giorno fa.

Apple Store down 23 aprile: perché?

Semplicemente, oggi partono i preordini di due delle novità introdotte durante l’evento che la mela morsicata ha tenuto qualche giorno fa. Infatti, da oggi si potranno comprare in preordine iPhone 12 (e 12 Mini) nella nuovissima colorazione viola con prezzi invariati rispetto alle altre colorazioni.

Non solo, so che ti stai chiedendo se è già possibile e te lo confermiamo: da oggi potrai accaparrarti anche il tuo nuovo AirTag. L’attesissimo tracker della mela morsicata sarà disponibile in preordine da oggi, con consegna dalla prossima settimana. Il prezzo del singolo tracker è di 35€ mentre del kit da 4 è da 119€.

L’appuntamento sull’Apple Store è per le 14 del 23 aprile 2021, direttamente sul sito ufficiale, che ritornerà accessibile.

