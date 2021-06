Fitop e le sue lampadine WiFi tornano in offerta su Amazon a soli €17,99. Il prezzo base viene reso più conveniente da un esclusivo coupon di €6 da attivare al momento dell'acquisto.

Lampadine WiFi: perché acquistarle e come sfruttarle

Le lampadine WiFi proposte da Fitop sono l'elemento economico e perfetto che trasforma la tua casa da una semplice abitazione a una Smart home. Basta installarle all'interno di una stanza per sfruttare il massimo del loro essere intelligenti sia mediante smartphone che mediante comandi vocali.

Disponibili in un set da 2 pezzi, questi dispositivi vantano un attacco E27 e inoltre appartengono alla classe di efficienza energetica A + +. Oltre a rendere una stanza o tutta l'abitazione più moderna, garantiscono anche risparmio energetico da non sottovalutare.

Il loro essere smart, ovviamente, consente di poter giocare sia con il colore che con l'intensità. Accedendo alle impostazioni, si può scegliere sia una temperatura del colore che varia dai 2200 ai 6500 k secondo le proprie esigenze o rendere una stanza più intrigante attivando uno dei colori a scelta tra i 16 milioni presenti. Se è in corso una festa allora le modalità scene fanno all'occorrenza creando giochi di luce perfetti.

Per quanto riguarda il loro grado di luminosità, anche questa può essere modificata poiché, per l'appunto, le lampadine sono dimmerabili. Ciò significa che la luminosità può essere impostata a proprio piacere in un valore tra l'1 e il 100%.

Come già accennato, infine, i dispositivi possono essere controllati mediante smartphone, mediante gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home o ancora sfruttando il telecomando contenuto in confezione.

Puoi acquistare le lampadine WiFi di Fitop su Amazon a soli €17,99. Acquista le oggi ricevi le in sole 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime. In caso contrario, le spedizione sono gratuite per gli utenti che optano per la consegna presso i punti di ritiro.

Attiva il coupon di €6 per ottenere lo sconto in carrello. La promozione è valida solo per oggi 18 giugno 2021.

