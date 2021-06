Le lampadine WiFi di TECKIN sono in offerta su Amazon a soli 17,99€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un doppio sconto ossia prima da un ribasso del 13% e poi da un esclusivo coupon di 3,00€ da attivare al momento dell'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Casa intelligente? In modo economico con le lampadine WiFi

Le lampadine WiFi sono dei prodotti economici e che consentono di trasformare una semplice stanza in un ambiente intelligente. Acquistabili in un set da due pezzi, quelle proposte da TECKIN sono molto amate dai consumatori.

In particolar modo, questi dispositivi possono essere gestiti mediante l'apposita applicazione o, in caso di presenza di dispositivi in casa, mediante gli assistenti intelligenti come Amazon Alexa e Google Home.

Il loro essere smart si concretizza in sostanza nella possibilità di cambiare colore e intensità di luce. In merito alla prima funzione, queste lampadine possono passare da un bianco caldo a un bianco freddo secondo le proprie esigenze. In caso si voglia qualcosa di estroso, poi, possono essere selezionati anche dei colori a proprio piacimento mediante l'applicazione.

L'intensità, invece, rientra nella caratteristica della dimmerabilità che consente di scegliere un valore tra l'1 e il 100% per adattare la luminosità ai propri gusti.

I pro di queste lampadine non terminano qui, infatti possono essere impostate persino delle scene che creano giochi di luce unici adatti a ogni evenienza come feste o situazioni di relax.

Le lampadine WiFi di TECKIN sono acquistabili su Amazon a soli 17,99€. Acquistale oggi e ricevile in appena 48 ore se sei abbonato Prime.

Per ottenere l'extra sconto, attiva il coupon di 3,00€ al momento dell'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home