Lampadine SMART LED RGB a 4€ ciascuna: imperdibili in offertona

Se stai rendendo l’illuminazione intelligente in casa, un bel multipack di lampadine smart LED RGB è quello di cui hai bisogno. Risparmi, riempi la casa di luci reattive e soprattutto ottieni risultati all’istante.

Non perdere, quindi, questa occasione e collegati subito su Amazon dove hai una doppia offerta che ti aspetta. Spunta il coupon per pagare appena 26,60€ e portare a casa 6 bulbi di cui non fare a meno. Praticamente le paghi 4€ ciascuna all’incirca.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadine smart LED: la casa diventa intelligente

Ti basta un acquisto per rendere tutta la casa intelligente. Con ben 6 lampadine smart LED hai ben poco di cui preoccuparti visto che puoi personalizzare le luci come più vuoi e risparmi anche in bolletta. Ti dico subito che sono con attacco E27 quindi sbizzarrisciti sia su lampadari che lampade da tavolo e così via.

Trattandosi di prodottini RGB hai la possibilità di impostarle non solo su una gradazione di bianco (caldo, freddo, naturale) ma scegliere anche tra milioni di colori per rendere la situazione più stravagante. Ti dico fin da subito che sono anche dimmerabili e hanno al loro interno un chip che ti permette di sincronizzarle altresì con musica e audio.

Per gestirle non devi far altro che scaricare l’applicazione su smartphone dove trovi tutte le impostazioni. In più, sono completamente compatibili sia con Amazon Alexa che con Google Assistant per cui sentiti libero di gestirle anche vocalmente.

Come vedi, quindi, sono vere e proprie lampadine smart LED RGB. Non ti perdere questo multipack su Amazon che te ne offre 6 a soli 26,60€, spunta il coupon all’istante.

