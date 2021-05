Il marchio ANWIO offre un codice promozionale per le lampadine smart RGB, il kit da 4 pezzi si trova su Amazon a 34€. Per accedere allo sconto occorre procedere all’acquisto del prodotto e digitare – al momento del pagamento – il seguente codice promozionale nell’apposito campo di testo. In questo modo il prezzo iniziale di 57 euro risulterà ridotto di oltre 22 euro.

8AYGSA25

Queste lampadine smart offrono un’illuminazione RGB che può essere comandata attraverso l’apposita applicazione per smartphone, o sfruttando i comandi vocali. Esse si interfacciano con gli apparati domotici della famiglia Amazon Echo e Google Home e i rispettivi assistenti vocali, Alexa e Assistant. Una volta connesse al WiFi, basterà impartire gli appositi comandi vocali per accendere, spegnere o gestire il colore e la luminosità delle luci, ad esempio: “Alexa, accendi le luci in salotto” oppure “Ok Google, imposta le luci sul Viola“.

Le lampadine ANWIO possono essere installate un po’ ovunque, grazie al classico attacco E27. La luce sviluppata raggiunge i 12W, che corrispondono ai 100W di una lampadina a incandescenza tradizionale.

Oggi il kit da 4 lampadine smart di ANWIO è disponibile in offerta su Amazon a 34€, applicando il codice promozionale 8AYGSA25 in fase d’acquisto. Il prodotto è compatibile con la spedizione Prime, che garantisce la consegna entro 1-2 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

