Lampadine SMART E14: illuminazione intelligente a prezzo minimo (4 pezzi)

Rendi la tua casa un posto intelligente adornando le tue lampade da tavolo con un sistema di illuminazione avanzato. Grazie a queste lampadine Smart E14 farlo è un gioco da ragazzi e persino economico.

Ebbene sì, non solo hai la possibilità di risparmiare il 17% ma se spunti il coupon concludi un vero e proprio affare dal momento che ti porti ben quattro pezzi a casa con una spesa di appena 28,29€.

Che dirti, è un’occasione eccezionale soltanto a leggerla, pensa a concluderla! Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Lampadine Smart E14: proprio quelle che ti ci volevano in casa

Molte lampade da tavolo hanno un attacco differente rispetto al lampadari e altri sistemi di illuminazione. Se le solite e 27 non sono compatibili allora ti faccio subito sapere che quello che ti serve sono delle lampadine Smart E14. Semplicissime da montare sono finanche economiche se approfitti di questa promozione.

In modo particolare all’interno della confezione trovi quattro pezzi che puoi montare dove vuoi in una semplice mossa. Non solo sono compatibili con l’applicazione presente sullo smartphone (Android e iOS) ma anche con gli assistenti vocali quindi se in casa hai Amazon Alexa o Google Assistant non sprecare l’occasione di gestirle con un solo comando.

Te le suggerisco perché sono veramente fantastiche dal momento che non solo possono essere impostate su una tonalità di bianco a tua scelta ma sono anche multicolor e dunque hanno a disposizione 16 milioni di colori diversi per creare atmosfere uniche nel loro genere. Nulla ti vieta, poi, di modificare anche l’intensità della luce grazie alla loro caratteristica dimmerabile che le rende praticamente perfette.

Non perdere l’occasione di impostare timer e creare routine, d’altronde ora che hai la casa Smart questo è il minimo.

Acquista con un solo click sul coupon questo pacco da 4 lampadine Smart E14 ad appena €28,29 su Amazon. Portale subito a casa e rendi la tua abitazione subito più funzionale. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano grazie ai servizi Prime garantiti.