Le lampadine Smart di Aisirer sono in promozione su Amazon a soli €15,99. Il doppio sconto rende il prezzo di listino più inconveniente prima attraverso un ribasso del 12% e poi con un coupon esclusivo di €6 da attivare al momento dell'acquisto.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Luce colorata o standard quando e come vuoi grazie alle lampadine Smart

Le lampadine Smart sono un ottimo acquisto che consente di trasformare la propria casa in maniera intelligente e soprattutto con pochi euro. Disponibili in questo set da 2 pezzi, rendono le stanze colorate e non solo.

Il loro essere smart consente all'utilizzatore di poterle gestire mediante smartphone o ancora mediante i controlli vocali. Per poter utilizzare quest'ultima funzione, però, è richiesta la presenza di un assistente vocale in casa come ad esempio Amazon Alexa o Google Home.

In particolar modo, le lampadine sono dimmerabili e quindi la loro intensità di luce può essere modificata a proprio. Grazie alle apposite impostazioni si può variare la luminosità in un valore compreso tra l'1 e il 100%. Oltre a questa possibilità, è presente anche quella che consente di scegliere tra numerosi colori. Per svagarsi, infatti, sono presenti in totale 16 milioni di colori tra cui scegliere. Mentre se si ama l'illuminazione più standard, la lampadina può passare da un bianco caldo a un bianco freddo a seconda delle esigenze.

Il loro attacco e di tipo E27 e compatibile con la maggior parte delle lampade presente in commercio. Non è da sottovalutare la possibilità di impostare un timer di accensione e spegnimento automatico o ancora, la possibilità di creare giochi di luce interessanti attivando una delle 8 scene disponibili o impostando la variazione in base al ritmo musicale.

Attiva il coupon di €6 per ottenere l'extra sconto, la promozione valida solo per oggi 20 giugno 2021.

