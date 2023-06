Lampadine smart che controlli con la voce: 6 al prezzo di 3, WOW

Non sarebbe bello poter accendere e spegnere le luci semplicemente con la voce? Oppure controllarle anche quando non sei a casa? Oggi lo puoi fare spendendo pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello 6 lampadine smart Aigostar a soli 24,44 euro, invece che 49,99 euro.

Esatto! Come vedi oggi puoi risparmiare più della metà. In pratica puoi avere 6 lampadine WiFi pagandone solo 3. Avrai la possibilità di decidere la luminosità e creare l’atmosfera che vuoi per ogni occasione. Donano alla tua stanza un’ottima luce e consumano molto meno. A questa cifra sono da prendere subito.

Lampadine smart Aigostar: controlla le luci da qualunque posto

La comodità non apprezzo e queste lampadine smart renderanno tutto più semplice, comodo e spenderai pochissimo. Hanno un design vintage molto bello che si adatta a ogni stanza. Poi regolare la luminosità e la temperatura in modo semplice creando l’abbinamento perfetto. E lo potrai fare senza per forza essere un esperto, con il tuo smartphone. Basterà collegare le lampadine alla tua WiFi di casa e il gioco è fatto.

Puoi impostare facilmente tramite l’app dedicata un timer e raggruppare alcune o tutte le lampadine per accenderle o spegnerle contemporaneamente. E poi sono compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Inoltre garantiscono una luminosità eccellente con un angolo 320° e un consumo ridotto.

Oggi puoi fare un vero colpaccio e rendere la tua casa domotica in un istante. Quindi, prima che sia tardi, vai su Amazon e acquista le tue 6 lampadine smart Aigostar a soli 24,44 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.