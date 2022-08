Lampadine SMART con 16 milioni di colori, 6€ l'una è un affare

Per rendere la tua casa intelligente non devi fare altro che acquistare i giusti accessori, ad esempio le lampadine Smart ti permettono di avere dei risultati istantanei con una letteralmente minima. Da tempo sei interessata a questi prodottini? Ho l’offerta che fa al caso tuo.

Grazie al ribasso del 20% ora in corso su Amazon puoi portare a casa ben quattro lampadine complete di tutto a soli €25,99, poco più di €6 luna.

Le spedizioni non sono un problema dal momento che servizi Prime sono attivi, quindi se hai un abbonamento sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Lampadine Smart per la tua casa: come utilizzarle al meglio

Queste lampadine Smart presenti su Amazon sono veramente convenienti perché funzionano alla perfezione e sono complete di tutto, ciò ti permette di ottenere un risultato istantaneo in casa senza preoccuparti di nient’altro. In modo particolare vi svelo che sono dotate di attacco E27 il che le rende praticamente universalmente compatibili, poi fissarle sia su lampade da tavolo che lampadari in una sola mossa.

Per quanto riguarda la loro gestione, sappi che hai tutto a disposizione dal momento che puoi scaricare sia l’applicazione sul tuo smartphone Android o iOS oppure sfruttare direttamente la tua voce se in casa hai un assistente vocale del calibro di Amazon Alexa o Google Assistant.

Sbizzarrisciti più che vuoi dal momento che puoi modificarle Praticamente come vuoi, infatti hanno loro interno funzioni come:

il multicolor che ti permette di scegliere un colore tra i 16 milioni disponibili;

che ti permette di scegliere un colore tra i 16 milioni disponibili; varie tonalità di bianco ;

; timer e programmazione.

In poche parole con queste lampadine puoi personalizzare l’ambiente tutti i giorni in modo diverso, rendendo le zone della tua casa speciali e creando ambientazioni eccezionali. In più consumano veramente poco perché sono LED.

Non apprezzare neanche un secondo in più e approfitta immediatamente di questa promozione su Amazon dove puoi acquistare 4 lampadine Smart a soli €25,99 se approfitti al volo del ribasso in corso. Dopotutto le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano con i servizi prime attivi sul tuo account.

