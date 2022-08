Lampadine smart: casa intelligente in modo ISTANTANEO (2 pz)

Rendere la tua casa un posto intelligente è estremamente semplice ma soprattutto economico, da cosa partire? Ovviamente da un paio di lampadine Smart che gestisce un po’ come vuoi e ti offrono risultati istantanei.

Per concludere un vero e proprio affare non devi fare altro che approfittare delle promozioni in corso su Amazon, ad esempio ho trovato questo pacco da 2 pezzi a soli €14,39. Completa subito l’acquisto per approfittare del ribasso del 20%.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento prime attivo sul tuo account.

Lampadine Smart da utilizzare in qualunque stanza, sono un acquisto indispensabile

da montare sono estremamente semplici Perché queste lampadine Smart sono dotati di attacco E27 e quindi sono compatibili praticamente con qualunque sistema tu abbia in casa. Lampade da tavolo o lampadari sono all’ordine del giorno.

Una volta che scegli la stanza o il dispositivo su cui installarle, non devi far altro che avvitarle come dei più semplici bulbi e funzionano fin da subito.

Per gestirle hai diverse possibilità a portata di mano. Puoi scaricare l’applicazione sul tuo smartphone Android o iOS o ancora, utilizzare direttamente la tua voce se in casa hai un assistente intelligente del calibro di Amazon Alexa, Google Assistant o Siri.

Ti sta segnalando proprio questo modello perché è quello più completo di tutti. Nello specifico ti permette di:

modificare l’intensità della luce grazie alla dimmerabilità;

della luce grazie alla dimmerabilità; Creare un ambiente fantastico sfruttando la funzione multicolor che ti mette a disposizione 16 milioni di colori differenti;

che ti mette a disposizione differenti; impostare la luce su una tonalità di bianco a scelta quello caldo, freddo o naturale;

a scelta quello o impostare timer e routine personalizzate;

e personalizzate; impostare una delle 8 modalità preinstallate;

preinstallate; optare per l’opzione che le sincronizza con il ritmo musicale dei brani che stai ascoltando.

Due semplici lampadine, ma come vedi un milione di possibilità differenti.

Non perdere altro tempo e approfitta immediatamente del ribasso del 20% su Amazon e acquista le tue lampadine Smart con appena €14,39, non potrei pentirtene. Le spedizioni sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano con i servizi prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.