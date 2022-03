Lampadine smart anche con attacco E14, queste sono super ECONOMICHE

Un paio di lampadine smart che finalmente si adattano anche a quelle lampade da tavolo che ti stanno facendo impazzire. Trovarne ottime a buon prezzo diventa sempre un'impresa, ma per fortuna Amazon ti regge il gioco. Cosa devi fare? Aprire la pagina e spuntare il coupon per avere la coppia a soli 12,99€.

Io direi che si tratta di un affare veramente geniale quindi cosa stai ancora aspettando?

Se ti affretti le ricevi persino domani con Prime attivo sul tuo account e rulli di tamburi, non paghi assolutamente un euro in più.

Lampadine smart: con l'attacco E14 risolvi i tuoi problemi in un secondo

Magari è da tempo che le stavi aspettando in promozione ed ecco che sono finalmente apparse. Queste lampadine smart sono una vera genialata perché funzionano come tutte le altre sul mercato ma finalmente si adattano a quelle lampade da tavolo e qui lampadari un po' più particolari. Infatti hanno un attacco E14 che le fa andare a nozze.

In confezione ne trovi esattamente due, per questo te le sto segnalando. A così pochi euro sono un vero successo.

Le monti in due secondi e poi le controlli come vuoi perché puoi scaricare l'applicazione sullo smartphone o, ancora, utilizzare la tua voce. Per questa seconda opzione ricorda di avere Amazon Alexa o Google Assistant in casa.

In ogni caso, tornando a parlare della loro potenza, ti faccio subito notare che le puoi personalizzare come vuoi. Sono multicolor quindi se non vuoi ricadere su una gradazione di bianco, spazia tra i 16 milioni di colori presenti in palette e rendi l'ambiente unico nel vero senso della parola. Ancora, puoi regolare anche l'intensità della luce a piacimento.

Semplicissime ma dall'effetto straordinario. Acquista al volo queste lampadine smart spuntando il coupon su Amazon, tue con soli 12,99€.