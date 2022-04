Lampadine SMART Alexa e Google dallo stile VINTAGE: 2 al prezzo di 1

L’illuminazione del tuo appartamento è una questione davvero importante ed è per questo che oggi voglio mostrarti un’offerta sensazionale su alcune lampadine Smart che rivoluzioneranno la tua vita.

In questo momento puoi infatti acquistare su Amazon ben 2 Lampade Smart targate LEDVANCE al prezzo in promozione di soli 9 euro, usufruendo quindi di un extra sconto del 11%.

Se stai pensando al tempo che dovrai aspettare prima di riceverle, non preoccuparti poiché grazie alle spedizioni veloci le potrai ricevere in appena un giorno lavorativo.

Lampade Smart LEDVANCE: qualità eccellente a un costo ridotto

Se sei nella fase transitoria in cui hai intenzione di trasformare la tua casa in una smart house, sei finalmente capitato nel posto giusto. Il primo punto da cui devi partire è in assoluto l’illuminazione. Poter controllare le luci nel tuo appartamento direttamente dal tuo smartphone oppure attraverso un assistente vocale è infatti un qualcosa di estremamente comodo.

Per questo motivo oggi voglio mostrarti le lampadine Smart di LEDVANCE, un prodotto di vera qualità che potrai portarti a casa a un prezzo davvero basso.

In questo set che voglio proporti sono presenti ben due lampade intelligenti da 60W con attacco E27 che quindi potrai montare ovunque in casa tua.

Oltre all’ottima qualità dell’illuminazione, queste lampadine offrono un comparto Smart davvero sensazionale. Non avrai infatti bisogno di fili particolari, adattatori, gateway o quant’altro. L’unica cosa che dovrai fare sarà attaccare la lampada alla corrente, scaricare l’apposita app sul tuo smartphone, collegarti via Bluetooth alla lampadina ed il gioco è fatto.

Sin da subito noterai la bellezza delle tonalità calde che, attraverso il tuo cellulare, potrai controllare e settare come meglio preferisci, creando quindi l’atmosfera giusta per ogni occasione.

Inoltre, una volta settate correttamente, potrai controllare queste lampade direttamente sfruttando il potenziale di Amazon Alexa, Google Home oppure Apple Siri.

Cosa Aspetti? Approfitta subito della promo ed acquista queste fantastiche lampadine Smart di LEDVANCE in offerta su Amazon a soli 9 euro per la confezione da due pezzi. Ordinale ora e le riceverai direttamente a casa tua in appena 24/48 ore grazie alle spedizioni targate Prime.