Lampadine SMART, a 6€ l'una sono un regalo: spunta il coupon

Rendere illuminazione della tua casa intelligente è un gioco da ragazzi se sai concludere i tuoi affari come si deve, un esempio? Questo magnifico pacco di lampadine Smart in vendita su Amazon che grazie al ribasso in corso porti a casa praticamente a 6,49€ l’una.

Non devi far altro che aprire la pagina, spuntare il coupon e pagare in totale €25,99 per portare a casa questo set di dispositivi compatibili con tutto e tutti.

Delle spedizioni Non ti preoccupare dal momento che sono completamente gratuita e veloce su tutto il territorio italiano se possiedi un abbonamento prime attivo sul tuo account.

Lampadine Smart: con queste 4 rendi la tua casa speciale in una sola mossa

Adoro le lampadine Smart perché sono dei dispositivi veramente economici ma che offrono dei risultati istantanei. Installarle in casa è semplicissimo, devi scegliere soltanto su quale lampada o lampadario applicarle per ottenere il risultato che tanto speravi.

Infatti queste, in particolare, sono dotate di attacco E27 quindi sono praticamente compatibile con qualsiasi sistema. Non solo, hanno persino una marcia in più dal momento che puoi controllare le sia con l’applicazione che scarichi sul tuo smartphone sia mediante la tua voce se ad esempio, hai in caso un assistente vocale come Amazon Alexa o Google Assistant.

Complete di tutto, le loro funzioni sono molto varie, per fartela in breve ti riassumo quelle principali ossia:

cambiano colore secondo 16 milioni di possibilità diverse;

diverse; possono essere impostati su una tonalità di bianco A tua scelta;

A tua scelta; possono essere gestite mediante dei timer e delle routine che personalizzi imposti un po’ come vuoi;

e delle che personalizzi imposti un po’ come vuoi; sono dotate di sincronizzazione musicale quindi se attivi l’opzione, si colorano in base alla musica che ascolti;

quindi se attivi l’opzione, si colorano in base alla musica che ascolti; sono comandabili in gruppo.

Come vedi, faccio semplici lampadine che però rendono la tua casa immediatamente più intelligente proprio per questo motivo te le consiglio.

Non aspettare neanche un secondo in più e acquista immediatamente il tuo pacco da 4 pezzi su Amazon. Apri la pagina e spunta il coupon per portarle a casa con appena €25,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.