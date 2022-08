Lampadine Smart: a 6€ l'una scatta l'AFFARE, multicolor e Alexa

Se stai rendendo la tua casa intelligente Allora sappi che non puoi risparmiarti questo Bundle che ti mette a disposizione ben 4 lampadine Smart a prezzo veramente esclusivo. Con attacco E27 le utilizzi praticamente ovunque quindi sono uno spasso.

Approfittando del ribasso del 20%, infatti, le porti a casa con un pezzo di appena €25,59, fatti i conti? Paghi poco più di €6 l’una, il che è un prezzo ottimo. Completa ora l’acquisto su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite veloci su tutto il territorio italiano se possiedi un abbonamento prime attivo sul tuo account.

Lampadine Smart da installare ovunque tu voglia, semplici ma completi di tutto

Delle lampadine Smart di questo genere sono veramente uniche. Infatti con una spesa minima ti permettono di personalizzare qualunque stanza della tua casa e di ottenere dei risultati istantanei di cui tutti potranno accorgersi.

Prima di vedere come gestirle, ti svelo tutto ciò di cui sono capaci. Possono:

cambiare colore tra uno dei 16 milioni disponibili in app;

in app; essere impostate su una tonalità di bianco a scelta tra quello caldo, freddo o neutro;

a scelta tra quello caldo, freddo o neutro; far parte di routine automatizzate;

automatizzate; essere accese e spente in automatico mediante dei timer personalizzabili;

personalizzabili; essere impostate su una luminosità a tuo piacere grazie alla funzione dimmerabile.

Spero gestirle non devi fare altro che scaricare l’applicazione sul tuo smartphone, la quale è completamente gratuita e disponibile sia su Store Android che iOS. C’è per un se e si verifica se in casa hai un assistente vocale dal di Amazon Alexa o Google Assistant. In questo caso puoi gestire le lampadine anche con la tua voce.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati immediatamente su Amazon acquista subito le tue lampadine Smart a soli €25,59 grazie al ribasso del 20%. Non ti preoccupare delle spedizioni perché sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con l’abbonamento prime attiva sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.