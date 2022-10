Lampadine Smart 2x1: rendi la casa intelligente e MULTICOLOR (11€)

Per poco più di dieci euro hai l’occasione di rendere la tua casa intelligente. Sfrutti a pieno gli assistenti che hai sul mobile e finalmente rendi l’ambiente ancora più interessante: risultati istantanei con delle semplici lampadine smart che da montare sono semplici e da utilizzare ancora di più.

Apri Amazon e spunta il c0upon per risparmiare e portare a casa ben due pezzi con soli 11,69€. Un prezzo irrisorio visto che, in genere, con questo budget ne acquisti appena una. Cosa stai aspettando?

Le spedizioni non sono un problema, avendo o attivando un abbonamento Prime sono sia gratuite che veloci in tutta Italia.

Lampadine smart: semplici quanto utili in casa

Visto che in confezione ne trovi due, queste lampadine smart ti danno la possibilità di personalizzare la luce in una o più stanze della tua casa. Le puoi mettere letteralmente dove vuoi senza alcuna limitazione, dopotutto con l’attacco E27 di cui sono dotate, sono pressoché universali.

Come le utilizzi? Le monti sul tuo lampadario o sulla tua lampada preferita e sono pronte per essere personalizzate. Conta che dalla loro hanno praticamente ogni dettaglio che potresti desiderare:

sono multicolor e capaci di riprodurre 16 milioni di colori differenti;

e capaci di riprodurre 16 milioni di colori differenti; possono essere impostate su una tonalità di bianco a scelta;

di bianco a scelta; sono dimmerabili e quindi puoi impostare l’intensità della luce a piacere;

e quindi puoi impostare l’intensità della luce a piacere; le puoi programmare mediante routine e timer personalizzati.

Consumano poco ma hanno un potenziale enorme. Come ti dicevo, poi, sono compatibili sia con Amazon Alexa che con Google Assistant quindi anche il controllo vocale è totalmente a portata di… Voce?

Non perderti queste due lampadine smart BOXLOOD su Amazon, spunta ora il coupon per portarne ben due a casa con una spesa minima. A soli 11,69€ diventano tue in una sola mossa. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.