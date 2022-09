Lampadine smart 2x1 con funzione multicolore (Alexa e Google)

Per dare un twist al tuo appartamento non hai bisogno di acquistare chissà cosa, ma aggiungere un tocco intelligente ed economico che però faccia la differenza. Un esempio? Delle lampadine smart.

Semplicissime nella loro interezza, trasformano immediatamente un ambiente e lo rinnovano ogni volta che vuoi. Con la promozione in corso su Amazon, portarne due a casa è un attimo: spunta il coupon e spendi appena 14,99€ per non avere dubbi.

Le spedizioni? Con Prime attivo sono sia gratuite che veloci su tutto il territorio nazionale.

Lampadine smart: 2 al prezzo di 1 e tanto altro

Acquistare due lampadine smart può diventare dispendioso, ma credimi: queste ti fanno spendere poco ma ottenere dei risultati eccezionali. Con attacco E27 sono semplicissime da montare e pressoché universali: scegli la lampada o il lampadario da rendere intelligente ed hai fatto.

Sono multicolor e ciò significa che non si limitano a riprodurre una tonalità di bianco. Ebbene no: con l’applicazione disponibile sia su Android che iOS scegli una tonalità tra le 16 milioni disponibili e la cambia praticamente quando vuoi.

Tra le altre caratteristiche sono:

dimmerabili ossia modifichi la luminosità;

ossia modifichi la luminosità; possono essere impostate su bianco caldo, neutro o freddo;

o possono essere programmate;

sono compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant.

Ovviamente appartengono alla categoria LED quindi anche dal punto di vista energetico consumano il minimo indispensabile. Che altro dirti se non che sono un mezzo alla portata di tutti, semplice da utilizzare e che finalmente ti permette di sfruttare anche l’eventuale assistente vocale che hai sul mobile.

Pronto a dare un twist alla tua casa? Porta a casa queste due lampadine smart a soli 14,99€ spuntando il coupon con un click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.