Sei alla ricerca di un sistema d'illuminazione WiFi? Le lampadine per Alexa e Google Home prodotte da Fitop sono in offerta su Amazon a soli 18,99€. Il prezzo di listino è reso conveniente prima da un ribasso del 4% e poi da un coupon di 5€.

Lampadine per Alexa e Google Home con doppio sconto

Le lampadine prodotte da Fitop arrivano in un pacco da due e rendono la tua casa immediatamente più intelligente. Compatibili con i principali assistenti vocali, possono essere gestite anche attraverso applicazione.

Dalla pronta installazione, questi prodotti non necessitano alcun tipo di Hub e possono essere utilizzati ovunque si voglia. Grazie alle loro impostazioni possono essere personalizzate a piacimento.

Sono infatti dimmerabili. Ciò significa che la loro luminosità può essere impostata da un minimo del 1% a un massimo del 100% per rendere l'ambiente subito più soffuso e accogliente o illuminato a dovere.

Anche l'intensità del calore è soggetta di personalizzazione. La tecnologia implementata all'interno dei LED permette d'impostare sia un bianco freddo che un bianco caldo. Da non sottovalutare, inoltre, il loro essere RGB che gli fa vantare più di 16 milioni di colori con cui colorare gli ambienti a proprio gusto e piacimento.

Come già riportato, queste luci sono gestibili sia mediante Google Home, Amazon Alexa o Siri che mediante l'apposita applicazione per smartphone, la quale funziona proprio come un telecomando. Nel primo caso basterà pronunciare un comando vocale per apportare le modifiche, nel secondo aprirla e apportare le modifiche desiderate.

L'attacco, in conclusione, è di tipo E27.

