Le lampadine LED intelligenti sono in offerta su Amazon a soli €19,99. Il prezzo originale viene reso conveniente attraversando più sconto che si manifesta prima con un ribasso del 15% e poi con un coupon da €14 da attivare al momento dell'acquisto.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Teckin alla ribalta: 4 lampadine LED intelligenti a prezzo WOW

Le lampadine LED intelligenti sono quel genere di dispositivo che consente a chiunque di trasformare la propria abitazione in una Smart home. Ancora più economiche, oggi sono disponibili nel loro set da 4 pezzi che consente, dunque, la trasformazione di più ambienti in una semplice mossa.

Dotate di varie funzioni, le stesse sono capaci di generare una luce totalmente personalizzabile a seconda delle proprie esigenze. In particolar modo possono essere gestite mediante l'apposita applicazione dedicata per smartphone e disponibile sia per dispositivi Android che iOS o facendo affidamento ai comandi vocali se in casa si posseggono un dispositivo Amazon Alexa o Google Assistant.

In merito alla loro personalizzazione, le lampadine sono in grado di cambiare colore: si può accedere a una tavolozza di più di 16 milioni di colori per potersi sbizzarrire al meglio. In caso, invece, si voglia una luce standard, questa può essere impostata su un livello variabile tra i 2800 e i 6200 Kelvin.

Per quanto concerne l'attacco, questo è di tipo E27 mentre la classe di efficienza energetica è attestata ad A.

Puoi acquistare il set di 4 pezzi delle lampadine LED intelligenti di Teckin su Amazon a soli €19,99. Acquistale oggi e ricevile in appena 48 ore se sei abbonato prime o gratuitamente con opzione presso i punti di ritiro se sei cliente standard.

Attiva il coupon di €14 per ottenere l'extra sconto il carrello, la promozione è valida fino al 2 luglio 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

