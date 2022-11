Lampadine LED Alexa e Google: 2 le porti a casa con 8€ l'una

Per rendere l’illuminazione intelligente non devi spendere una barca di soldi, è inutile e comunque non serve a tanto. Ci sono tantissime lampadine LED a ottimo prezzo in circolazione e quelle di Extrastar non sono da meno.

Con un'offerta incredibile che ti permette di risparmiare, hai l'occasione di portare ben due pezzi a casa spendendo appena 16€.

Le spedizioni, con i servizi Prime attivi sul tuo account, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Lampadine LED per rendere casa intelligente: ecco come usarle

Queste due lampadine sono dotate di attacco E27. Oltre a consumare pochissimo le puoi montare praticamente su qualunque lampadario o lampada da tavolo tu abbia. Conta che dalla loro hanno tecnologie di ultima generazione quindi non scendi a compromessi.

In modo particolare hanno funzione multicolor quindi puoi scegliere tra 16 milioni di colori riversi, sono dimmerabili per modificare l’intensità a piacere e possono essere impostate su una qualsiasi tonalità di bianco anche.

Per gestirle hai un sacco di possibilità: con lo smartphone scarichi l’applicazione ed hai tutto a portata di mano. Ma se vuoi puoi usare anche la voce visto che sono compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant.

Che altro dirti se non che sono straordinarie. Sappi che puoi creare anche programmazioni e timer personalizzati per farle rispondere a determinate frasi che dici o, ancora, trovarle aperte quanto entri in casa e stai tornando dal lavoro.

Non aspettare un secondo e porta a casa ben due lampadine LED intelligenti a soli 16€.

