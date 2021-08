Se sei in cerca di un sistema di illuminazione smart capito proprio a fagiolo perché su Amazon le lampadine intelligenti di Aisirer sono in sconto assoluto. Con una doppia promozione te le porti a casa a soli 15,99€, non devi far altro che attivare il coupon. Le spedizioni rapide e gratuite te le fanno arrivare a casa in men che non si dica.

Lampadine intelligenti: due al prezzo di una in poche parole

Le lampadine intelligenti sono un acquisto… intelligente! Capaci di rendere la tua casa immediatamente smart, le paghi poco ed hai un risultato istantaneo e soprattutto pratico. Disponibili in questo set da due pezzi, ti permettono di rendere una o più stanze immediatamente reattive.

Grazie alla loro tecnologia le puoi comandare facilmente con lo smartphone – ti basta scaricare l'applicazione gratuita per Android e iOS- o con la tua voce se a casa hai un assistente vocale. Infatti sono compatibili con Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri.

Il LED contenuto al loro interno ti consente di regolare non solo l'intensità della luce ma anche la colorazione. Puoi optare per un semplice bianco – caldo, freddo o naturale- o dare un tocco di vivacità alla casa scegliendo uno dei 16 milioni di colori disponibili. Non sei ancora soddisfatto? Allora sappi che sono finanche dimmerabili come già accennato.

Non perdere l'occasione di creare delle routine o di utilizzare una delle modalità di illuminazione precreate.

Acquista subito le lampadine intelligenti di Aisirer su Amazon a soli 15,99€. Le ricevi in sole 24 o 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard puoi comunque non pagare le spese di consegna: ti basta scegliere il punto di ritiro più vicino a te come metodo di spedizione.

