Lampadine ALEXA e Google: 16 milioni di colori e attacco E14

Voglia di rendere una particolare lampada da tavolo ancora più utile? Trasformala in un prodotto smart in un solo istante con delle lampadine Alexa e Google dall'attacco E14.

Pensa un po’, solitamente costano più di dieci euro l’una ma grazie alla promozione del 38% su Amazon hai la possibilità di pagarle 7€ l’una. Porta a casa la coppia con soli 14€ in questo istante.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadine Alexa e Google: comodissime da avere in casa

Trattandosi di veri e propri prodotto smart, queste lampadine sono comode quanto utili da avere in casa. Oltre al fatto che non hai per forza bisogno degli assistenti per utilizzarle, grazie alle loro varie impostazioni riescono a rendere una stanza innovativa con una spesa praticamente irrisoria.

Come già ti ho detto, sono dotate di attacco E14 quindi si adattano soprattutto a lampade da tavolo, comodino e lampadari. Per utilizzarle non devi far altro che avvitarle e il gioco è fatto.

Come le gestisci? Con la voce se in casa hai Amazon Alexa o Google Assistant o, ancora, con l’applicazione che scarichi sul tuo smartphone.

Puoi modificare il colore optando per una tonalità di bianco e non solo: hai 16 milioni di possibilità a portata di mano per cambiare colore ogni giorno che passa. Sono anche dimmerabili e consumano pochissimo.

Che dirti, averne due a questo prezzo è un affarino niente male.

Delle spedizioni non ti curare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

