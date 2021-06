La lampadina WiFi firmata YINSAN è in offerta su Amazon a soli €7,81. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 44% che corrisponde a uno sconto esclusivo di €6,18.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Casa Smart con pochi euro, merito della lampadina WiFi

Convertire la propria abitazione in una casa Smart può essere economico soprattutto quando si acquistano i giusti prodotti. La lampadina WiFi proposta da YINSAN è un dispositivo degno di nota che con più di 1000 recensioni positive, consente di rendere una stanza subito unica a pochi euro.

Grazie alla sua compatibilità con i maggiori assistenti vocali in circolazione, può essere controllata sia vocalmente che attraverso l'apposita applicazione disponibile sia per Android che iOS. In particolar modo, la sua compatibilità è attestata con Amazon Alexa, Google Home e, in conclusione, con Siri.

Il suo essere smart consente di modificare la temperatura di colore passando da un bianco caldo a un bianco freddo o ancora nella possibilità di scegliere tra uno dei 16 milioni di colori disponibili per rendere l'ambiente più stravagante.

Questo prodotto è inoltre dimmerabile e quindi la sua intensità può essere modificata attraverso le apposite impostazioni.

È disponibile l'opzione anche di temporizzazione con cui attivare un orario di accensione e di spegnimento automatico senza dover intervenire fisicamente.

L'attacco è di tipo E27.

La lampadina WiFi di YINSAN è disponibile su Amazon a soli €7,81. Acquistala oggi e ricevila in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per quei clienti che risultano idonei o, ancora, per coloro che optano per la consegna presso i punti di ritiro.

