Lampadina Smart WiFi E27: 16 milioni di colori a 2,99 euro (codice Amazon)

Se stai cercando una lampadina smart WiFi che ti permetta di controllare le luci di casa tua con la voce o con lo smartphone, non perdere questa occasione imperdibile su Amazon.

Solo per oggi, puoi acquistare la lampadina smart WiFi TP-Link a soli 2,99 euro invece di 14,99 euro grazie al codice promozionale da applicare in pagina. Si tratta di un risparmio del 80% su un prodotto di qualità e affidabilità. Aggiungi la lampadina al carrello e inserisci il codice promozionale “ALEXATAPO” prima del pagamento.

Lampadina smart WiFi E27: la controlli con Alexa o con lo smartphone

La lampadina smart WiFi TP-Link è compatibile con Alexa e Google Home, quindi puoi accenderla, spegnerla, regolare la luminosità e il colore con semplici comandi vocali. Puoi anche controllarla da remoto tramite l’app gratuita Tapo (iOS, Android) per smartphone e tablet.

La lampadina è multicolore e ti permette di scegliere tra 16 milioni di tonalità per creare l’atmosfera giusta per ogni occasione. Puoi anche impostare scenari e programmazioni per accendere e spegnere le luci in base alle tue abitudini o alle tue attività quotidiane.

La lampadina non richiede alcun hub o accessori aggiuntivi per funzionare: basta collegarla al WiFi di casa e sei pronto. La lampadina ha una potenza di 8.7W e una luminosità di 806 lumen, equivalente a una lampadina tradizionale da 60W. Ha anche un basso consumo energetico e una lunga durata.

Acquista ora la lampadina smart WiFi TP-Link a soli 2,99 euro invece di 14,99 euro inserendo il codice promozionale nella pagina del prodotto. Affrettati perché la promozione è valida solo per oggi e fino a esaurimento scorte.

