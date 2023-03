Questa Lampadina Smart si accende a tempo di musica ed è in sconto

Per rendere finalmente la tua casa un ambiente smart, non puoi non cominciare dalle luci. Da oggi puoi avere ad un costo ridotto una Lampadina Smart che non è come tutte le altre: si accende e cambia colore a tempo di musica. Come? Ti basteranno solo €6,79 per scoprirlo. Applica il COUPON con 60% di sconto e Amazon Prime ti farà avere una Lampadina Smart Aigostar direttamente a casa tua.

Questa Lampadina Smart ha il ritmo nei circuiti

Hai mai visto delle lampadine che si accendono a tempo di musica? Raccogliendo il suono attraverso il suo microfono incorporato, questa si accende e cambia colore seguendo il ritmo della tua musica preferita. Ideale per feste e per momenti con gli amici ancora più divertenti. Con l’app Aigosmart puoi sfruttare la modalità fai da te per personalizzare tutti gli effetti luminosi. Puoi scegliere tra ben 16 milioni di colori, variando la temperatura da 2700k a 6500k. Sperimenta stili diversi per creare il colore ideale e rendere la tua stanza un mondo stimolante e confortevole. Una grande novità è la presenza di 26 modalità di scena. In cosa consistono? Puoi selezionare una delle 4 categorie: natura, vacanza, vita ed emozione. Puoi cambiare le tue luci in base alla scena e al tuo umore, per un’esperienza unica ogni momento della tua giornata.

Per utilizzare questa Lampadina Smart ti basta collegarla al tuo Wi-Fi con connessione a 2,4 GHz, senza alcun hub specifico o smart plug ulteriore. Con l’app puoi sia programmare accensione e spegnimento sia personalizzare la luce, ma ancora: puoi persino scegliere di controllarne più di una in gruppi con un solo click, per infinite combinazioni di utilizzo nella tua casa. Oltre ai controlli da remoto su smartphone, quando sei in casa puoi abbandonare il cellulare e affidarti ad Alexa e ad altri simili assistenti vocali come Google Assistant.

Con attacco E14, questa Lampadina Smart possiede altissima compatibilità. Non perderti l’offerta su Amazon e acquistane una a soli €6,79 applicando un COUPON con 60% di sconto.

