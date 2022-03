Lampadina SMART: con il codice segreto viene meno di 10€

Una lampadina smart in casa non può fare male soprattutto se la puoi acquistare a un prezzo irrisorio. Non so se ti sei mai fatto un giro online ma questi prodottini costano sempre un po'. Grazie al codice segreto di Amazon, però, hai la possibilità di acquistarne una perfetta con soli 9,19€.

Cosa devi fare? Aprire la pagina ufficiale, aggiungere il prodotto al carrello e prima di pagare inserire il codice “NATCD9V6”. In questo modo vedi il totale scalare del 8%.

Se poi hai Prime, non paghi alcun costo di spedizione grazie ai benefici dell'abbonamento e soprattutto, ricevi il tuo pacco in quattro e quattr'otto.

Lampadina smart: con l'accatto E27 la metti dove vuoi

Grazie al suo attacco E27 è compatibile pressoché con qualunque lampada e lampadario. Da utilizzare è semplicissima perché non devi far altro che montarla come un più semplice bulbo e poi configurarla. Infatti ti faccio sapere che non solo la comandi mediante l'applicazione su smartphone, ma se in casa hai Amazon Alexa o Google Assistant utilizza anche la tua voce.

Tra le possibilità che hai con questo prodottino tra le mani, la luce di una stanza diventa immediatamente personalizzabile. Non per niente, infatti, puoi modificare l'intensità del fascio di luce, scegliere una tonalità di bianco che più ti aggrada o pensare anche a qualcosa di più creativo, dopotutto hai 16 milioni di colori a disposizione.

Non ti basta? Sbizzarrisciti anche con le routine che la fanno accendere e spegnere in automatico senza che tu debba fare qualcosa!

Anche il risparmio è a portata di mano visto che ti permette di salvare il 90% di energia in più rispetto a una più classica lampadina.

Non aspettare neanche un secondo in più, aggiungi la lampadina al tuo carrello Amazon e inserisci il codice “NATCD9V6”, te la porti a casa con appena 9€ e qualche centesimo.