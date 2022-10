Lampadina Smart colorata a prezzo BOMBA su Amazon

Roba da matti, oggi Amazon sta facendo una follia. Se fai presto puoi accaparrarti una splendida lampadina Smart ad appena 12,99 euro, invece che 32,95 euro, beneficiando di uno sconto del 61%.

Tutto vero, non è una burla. Solo che devi essere proprio veloce perché un prezzo del genere è difficile che duri per molto tempo, anzi potrebbe essere già finito quando arrivi alla fine di questo articolo. Per cui senza ulteriori indugi dirigiti su Amazon e cogli al volo quest’opportunità incredibile.

Lampadina Smart: tanti colori e compatibile con Alexa e Google Assistant

Illumina ogni stanza di casa tua con un colore diverso. Scegli l’atmosfera più adatta per ogni occasione e fai divertire i più piccoli. Tramite l’app Ledvance Smart puoi impostare la lampadina, scegliendo tra tante colorazioni quella che preferisci. Se hai dimenticato la luce accesa, potrai spegnerla da remoto. Oppure puoi accenderla a un certo orario per dare l’impressione che sei a casa, per dissuadere un eventuale ladro dall’entrare in casa tua.

Collegala al tuo dispositivo Echo (che ha un gateway integrato) e controlla le luci con i comandi vocali. Chiedi ad Alexa o Google Assistant di accendere o spegnere le luci di una stanza in particolare o di tutte contemporaneamente. Per connetterla basta avere un gateway zigbee (o un dispositivo Echo che lo possiede già integrato) e abbinare la lampadina in pochi semplici passaggi.

Goditi la semplicità dei comandi vocali e la praticità di controllare le luci anche da fuori casa. Oggi tutto questo lo puoi avere con una spesa decisamente inferiore. Approfitta dello sconto del 61% e metti nel tuo carrello la lampadina Smart a soli 12,99 euro, invece che 32,95 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.