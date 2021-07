Se il tuo obbiettivo è avere una casa smart, la lampadina LED di LE è l'acquisto giusto in questa domenica. Spendi solo 14,44€ grazie alla promozione su Amazon e rendi automaticamente più intelligente una stanza a tua scelta. Approfittane e ricevila in qualche giorno a casa, gratuitamente e rapidamente in tutto il territorio nazionale.

Lampadina LED smart: la comandi come vuoi, illumina su misura

La lampadina smart è un prodottino semplice ma che apporta subito un tocco di high tech in casa tua. La acquisti, la monti su una lampada che ti interessa e la inizi a utilizzare subito. Non è richiesto alcun smart hub o dispositivo in particolare.

Infatti nonostante sia compatibile con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, con il solo smartphone sei in grado di gestire tutte le impostazioni di questo dispositivo. Se poi in casa possiedi un assistente, la sfrutti anche attraverso i comandi vocali.

Puoi modificare l'intensità della luminosità, la temperatura o optare per qualcosa di più fantasioso. Come? Scegli uno dei 16 milioni di colori a disposizione per dare un twist alla stanza.

Tra le altre funzioni, poi, puoi impostare anche delle routine così la luce si accende e si spegne in modo automatico ogni giorno. La classe di efficienza energetica è A+.

Ps: l'unico requisito per poterla utilizzare e avere una qualsiasi connessione WiFi installata in casa.

Approfitta e acquista la lampadina LED RGBW su Amazon a soli 14,44€. È un prodotto Prime e se la acquisti oggi la ricevi in sole 48 ore se sei abbonato. Altrimenti scegli la consegna nei punti di ritiro se sei cliente standard ed eviti di pagare i costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

