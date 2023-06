Lampadina E27 Smart WiFi Multicolore: solo 10,99 euro su Amazon

Dato che ormai ce l’hanno praticamente tutti, hai deciso che anche tu vuoi una lampadina intelligente che ti permetta di controllare la luce con la voce o con lo smartphone.

Allora non perdere questa occasione: su Amazon puoi trovare la lampadina Smart WiFi E27 di Fitop a soli 10,99 euro. Si tratta di una lampadina LED da 9W che offre una luce bianca calda e dimmerabile, compatibile con Alexa e Google Home.

Lampadina Smart WiFi E27: scegli il colore che vuoi e la controlli con Alexa

La lampadina Smart WiFi E27 di Fitop è facile da installare e da usare: basta avvitarla al portalampada E27, scaricare l’app gratuita Fitop e connetterla alla rete WiFi a 2,4 GHz. Da quel momento potrai accendere, spegnere, regolare la luminosità e il colore della luce con un semplice comando vocale o con un tocco sullo schermo.

La lampadina ti offre 16 milioni di colori da scegliere per creare l’atmosfera giusta per ogni occasione. Puoi anche selezionare una delle 8 scene preimpostate per adattare la luce al tuo umore o alle tue attività. Che tu voglia rilassarti, divertirti, lavorare o studiare, c’è una scena che fa per te.

Inoltre, puoi scoprire altre funzioni intelligenti che ti semplificano la vita. Puoi impostare dei timer e dei bioritmi per far accendere o spegnere la luce automaticamente in base all’ora o alle tue abitudini. Puoi anche creare dei gruppi per controllare più lampadine contemporaneamente con gli stessi comandi.

Non preoccuparti per la bolletta, perché la lampadina è ecologica ed economica: consuma solo 9W ma offre una luminosità equivalente a una lampadina a incandescenza da 80W, risparmiando fino al 90% di energia. Inoltre, grazie alla tecnologia LED avanzata, non produce rumore durante il funzionamento.

Non lasciarti sfuggire questa offerta: acquista ora la lampadina Smart WiFi E27 di Fitop a soli 10,99 euro su Amazon e trasforma la tua casa in una smart home. Affrettati, prima che il prezzo salga o che le scorte si esauriscano.

