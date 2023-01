Lampadina Alexa E27 Aigostar a soli 6 euro su Amazon: sfrutta il COUPON

Finirà molto in fretta, quindi cercheremo di essere rapidi. Questa fantastica lampadina WiFi Smart del marchio Aigosmart E27 è disponibile con un super sconto su Amazon: se applichi il coupon del 60% che trovi in pagina potrai pagarla soltanto 6 euro e prenderne quante ne vuoi. Preparati a farti una super scorta per una lampadina che ti aiuterà a iniziare a creare la tua smart home.

Lampadina E27 Smart Wifi in offerta su Amazon: che affare!

Questa lampadina E27 è in grado di regolare l’intensità della propria luce a seconda del suono che sta “ascoltando”: in questo modo puoi creare un effetto scenografico per feste in casa o cinematografico nel caso volessi costruirti un salotto dedicato espressamente al cinema e alle serie TV.

Con la modalità fai da te del resto hai la possibilità di personalizzare gli effetti luminosi scegliendo tra 16 milioni di colori e temperature da 2700K a 6500K, per non parlare di stili diversi per creare il tuo colore ideale.

Il bello è che funzione così com’è: ti basta collegarla alla presa e al tuo WiFi di casa per iniziare a controllarla anche tramite assistente vocale Google o Alexa. Una piccola meraviglia tecnologica che ti aiuterà a rendere più unica e originale la tua abitazione: ora a soli 6 euro su Amazon se ti affretti ad applicare il coupon sconto che trovi in pagina.

