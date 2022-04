Lampada Smart RGB in OFFERTA grazie a questo COUPON

La lampada smart RGB da comodino di Hifree si trova in offerta su Amazon a 31€, selezionando il coupon del 15% presente in pagina. Una volta aggiunto il prodotto al carrello, il prezzo iniziare risulterà ridotto automaticamente.

Pensata per essere posizionata sul comodino in camera da letto, la lampada del brand Hifree è davvero bellissima. Oltre ad essere RGB e molto luminosa, questo modello si interfaccia alla perfezione ai sistemi domotici Amazon Echo e Google Home e ai rispettivi assistenti vocali Alexa e Google Assistant. Basta dire ad esempio “Alexa, accendi la luce sul comodino!” o anche “Hey Google, imposta la camera da letto sul colore verde!“.

In alternativa, basta scaricare l’applicazione Hifree per Android e iPhone e controllare la lampada direttamente dallo smartphone. La luce di forma sferica è dotata di un tasto soft touch in alto, per spegnerla e accenderla manualmente, mentre sul retro troviamo un pulsante fisico che ci consente di cambiare il colore ed impostare effetti di luce.

Oggi è possibile acquistare la lampada smart RGB di Hifree in offerta su Amazon a circa 31€, con uno sconto del 15% applicando l’apposito coupon presente in pagina. La spedizione è gratuita per i clienti Prime e la consegna avviene entro 1-2 giorni dall’invio dell’ordine.