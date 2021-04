Il tuo comodino ha bisogno di una luce? La lampada smart di Meross è in offerta su Amazon a soli 38,71€. Il prezzo di listino è reso vantaggioso da un coupon del 12% che rende l’acquisto più economico.

Lampada smart: perché scegliere questo modello

Lineare e semplice, la lampada smart prodotta da Meross si adatta perfettamente a qualunque tipo di ambiente. Dalle dimensioni compatte può essere riposta su un comodino, su una scrivania o su un tavolino senza alcun problema.

Grazie al suo lato tecnologico, questo prodotto è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant, Amazon Alexa e Apple HomeKit. Basterà la propria voce per attivarla, spegnerla o cambiare luce e intensità.

Proprio a proposito di questo punto, la luce è dimmerabile ossia può spaziare da una temperatura calda di 2700K a una temperatura fredda di 6500k. Inoltre può essere utilizzata anche in modalità multi color per avere una luce colorata sempre a portata di mano.

Qualora non si volesse comandare attraverso un dispositivo Google, Amazon o Apple, la lampada può essere gestita mediante il touch control:

un tap permette di accenderla e cambiare colore;

un tap prolungato permette di modificare la luminosità;

un doppio tap veloce consente di spegnere la lampada.

Ultima features da non sottovalutare sono l’accensione e lo spegnimento automatico: si può importare un’ora per entrambe le funzioni.

