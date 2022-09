Lampada da scrivania con caricatore wireless: GENIALATA pazzesca

Quando è giusto bisogna dirlo: geniale. Questa lampada da scrivania 2 in 1 è davvero una trovata pazzesca. Mentre fa luce è in grado anche di caricare il tuo dispositivo sia in modalità wireless che con il cavo. Metti subito nel tuo carrello la geniale lampada da scrivania a soli 16,79 euro.

Bellissimo design che la rende un ottimo acquisto per chi non vuole solo avere la praticità di una lampada da scrivania, ma anche avere qualcosa di bello da vedere. Inoltre, senza avere ulteriori ingombri, puoi caricare i tuoi dispositivi direttamente appoggiandoli sulla base, oppure con il cavetto USB.

Non perdere tempo, prima che incominciano a comprarla in molti e il prezzo lieviti. Vai subito su Amazon e acquista la lampada da scrivania con caricatore wireless a soli 16,79 euro.

Lampada da scrivania: si regola, illumina, carica

Questa lampada da scrivania ha tutto ciò che serve per le tue esigenze. Scegli una delle 3 modalità di illuminazione: luce calda, luce bianca e luce mista. Usa il pratico pannello touch per regolare la luminosità, in 5 modi diversi, scegliendo quella che più si adatta alla situazione.

Piega la parte superiore, fino a 180° e il braccio fino a 90°, così la luce emanata dalla lampada sarà esattamente dove vuoi. Inoltre l’illuminazione è stata studiata per impedire ai i tuoi occhi di affaticarsi, anche per un uso prolungato. Infine, il pezzo forte: appoggia il tuo smartphone compatibile, sulla base e comincerà a ricaricarsi. Se non hai un dispositivo con tecnologia di ricarica wireless, nessun problema. Infatti la lampada è dotata anche di una porta USB, con cui potrai caricare i tuoi dispositivi nel modo standard.

Corri subito su Amazon, prima che il prezzo si alzi. Metti adesso nel tuo carrello la geniale lampada da scrivania con caricatore wireless a soli 16,79 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.