Lampada Luna 3D: un regalo originale in offertissima su Amazon (-31%)

Se vuoi fare un regalo originale oppure semplicemente arricchire i tuoi ambienti con una lampada 3D a forma di luna unica nel suo genere, approfitta dell’offerta Amazon attiva su questo piccolo gioiellino: puoi acquistarla a soli 21,98 euro invece di 31,99 e, grazie alla spedizione Prime, riceverla subito a casa.

Lampada Luna 3D: 16 colori e controllo touch

La lampada Luna 3D ha un design a dir poco realistico e soprattutto la possibilità di cambiare colore creando un’atmosfera unica in qualsiasi stanza. La tecnologia di stampa 3D riproduce in maniera fedele la superficie lunare regalandoti un effetto davvero magico.

Potrai scegliere, come anticipato, tra 16 colori diversi e regolare la luminosità con il telecomando o il controllo touch, adattandola alle tue esigenze. Ideale anche come luce notturna per bambini, è una perfetta decorazione per la camera da letto o per creare un’atmosfera rilassante in salotto. Si alimenta tramite una batteria potenziata da 500mAh facile da ricaricare.

Con il LED a risparmio energetico avrai una luce morbida e senza sfarfallii, in modo da non avere fastidio alla vista. Il supporto di legno, infine, è un ulteriore dettaglio dall’eleganza sopraffina. Approfitta dello sconto e acquista la lampada luna 3D a soli 21,98 euro.