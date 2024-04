Lampada LED senza fili con controlli touch e multiuso: bastano 13€

La lampada LED Hepside offre un design elegante e moderno, oltre che estremamente versatile. È dotata di una batteria ricaricabile, garantendoti la libertà di utilizzarla anche senza una presa di corrente nelle vicinanze. Potrai regolare la direzione ed il tipo di illuminazione a tuo piacimento, piegando e ruotando la lampada senza alcuna difficoltà per adattarla ad ogni esigenza.

C’è un’unica brutta notizia: le scorte sono limitate. Sfrutta lo sconto del 30% su Amazon ed acquista oggi stesso la lampada LED Hepside perché hai l’opportunità di pagarla solamente 13 euro.

Lampada LED ‎Hepside al minimo storico

Questa sorprendente lampada LED ricaricabile offre tre diversi livelli di luminosità, facilmente selezionabili tramite un pulsante touch dedicato: puoi scegliere tra luce intensa, media o bassa a seconda delle tue preferenze. L’illuminazione è uniforme e non abbagliante, contribuendo a ridurre l’affaticamento degli occhi dopo un uso prolungato. La batteria integrata garantisce fino a 10 ore di illuminazione e bastano da 2 a 4 ore per una ricarica completa tramite un normale caricatore USB.

Inoltre, la lampada LED Hepside è dotata di un tubo flessibile e regolabile che può essere ruotato liberamente fino a 360°, offrendo massima flessibilità nell’orientare la luce. È particolarmente utile per studenti e professionisti, in quanto dispone di un pratico portapenne per riporre materiali di scrittura e studio, oltre ad un supporto per smartphone che aiuta a tenere sotto controllo notifiche, email e chat.

La promozione non durerà a lungo, quindi sii veloce ed aggiungi subito al carrello la lampada LED Hepside: potrai ottenere un notevole risparmio sul prezzo iniziale e riceverla a casa con spedizione fulminea.