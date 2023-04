Lampada LED ricaricabile e pieghevole: non troverai di meglio a 17€

La lampada LED Hepside sa bene come farsi apprezzare grazie ad un impatto estetico elegante e moderno. Un dispositivo ricaricabile, che potrai mettere in funzione anche senza ricorrere alla presa di corrente. Sarai tu a scegliere il tipo di illuminazione e la direzione della luce: potrai piegarla e ruotarla in base ad ogni esigenza.

Cogli al volo l’occasione, prima che l’offerta termini: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 21%, questa bellissima lampada LED sarà tua con poco più di 17 euro.

Prezzo stracciato per l’innovativa lampada LED ‎Hepside

Questa eccellente lampada LED ricaricabile vanta al suo attivo 3 livelli di luminosità, selezionabili tramite l’apposito pulsante touch: modalità luce intensa, media o bassa. L’illuminazione generata risulta uniforme e per nulla abbagliante, il che eviterà quella fastidiosa sensazione di affaticamento degli occhi. La batteria integrata riesce a fornirti fino a 10 ore di illuminazione. Saranno sufficienti dalle 2 alle 4 ore per completare il ciclo di ricarica (tramite un classico caricatore USB).

L’apparecchio si caratterizza anche per la presenza di un tubo morbido e regolabile, che può essere liberamente ruotato fino a 360°. Una lampada decisamente utile per studenti e professionisti, potendo contare su un comodo portapenne in cui riporre tutto ciò di cui si dovesse avere necessità per scrivere o studiare. A disposizione ci sarà il pratico supporto per smartphone, così da tenere sempre sott’occhio notifiche, email e chat. Insomma, non manca davvero nulla.

Segui l’istinto, prima che i modelli ancora disponibili finiscano: porta a casa la tua nuova lampada LED Hepside, la riceverai in pochissimi giorni e te ne innamorerai fin dal primo istante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.