Non è sempre facile individuare una lampada LED da tavolo che risulti ben costruita, poco ingombrante ed allo stesso tempo elegante e adatta per ogni tipo di ambiente, da quello lavorativo a quello più familiare. Herilios ha pensato a tutto, offrendoti un prodotto completo, ricco di funzioni ma senza dimenticare l'impatto estetico.

Lampada LED Herilios: flessibilità ed eleganza in un solo prodotto

Grazie ai pulsanti touch avrai la possibilità di scegliere fra 4 temperature di colore. Non è tutto: sarai anche in grado di decidere fra 5 livelli di luminosità creando l'atmosfera giusta per i tuoi momenti di lettura, di studio o anche per lavorare al pc senza affaticare gli occhi. Ad ogni accensione poi, con la funzione “Memoria”, verrà ripristinata l'esatta tipologia di illuminazione impostata precedentemente.

Massima libertà per quanto riguarda il posizionamento: l'innovativa lampada LED di Herilios potrà essere regolata e ruotata in base alle tue esigenze e sarà facilmente collocabile in qualunque punto del tavolo grazie a dimensioni estremamente contenute.

A tua disposizione troverai anche una comodissima porta USB da 5V/1A, così potrai ricaricare i tuoi smartphone e tablet in ogni momento e senza necessità di ricorrere alla presa di corrente. Premendo sul relativo pulsante sarai in grado di sfruttare anche il timer per l'autospegnimento che, dopo un'ora, disattiverà la lampada LED per evitare inutili consumi di energia.

