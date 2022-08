Lampada da terra PREMIUM di design a 23€: un regalo (-50% su Amazon)

Una lampada da terra bellissima nel design. Elegante nell’estetica, con il suo stile a stelo, è perfetta per creare subito la giusta atmosfera. Regolabile nella temperatura del colore e nel livello di luminosità, il consumo è bassissimo. Infatti, il massimo assorbimento arriva a 12W appena. Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un eccezionale affare e risparmiare il 50% sull’acquisto. Infatti, puoi portarla a casa a 23€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averla a 23€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Lampada da terra premium: design, luce e risparmio energetico

Un prodotto decisamente elegante e interessante sotto il punto di vista estetico. Alta fino a 170 centimetri, grazie allo stelo flessibile è perfetta da piazzare in salotto oppure in qualsiasi ambiente della casa desideri illuminare e creare la giusta atmosfera ogni volta che desideri. Nonostante il consumo energetico minimo (il massimo assorbimento è di 12W appena) è in grado di emettere un fascio luminoso che arriva a 1000 lumen.

Perfettamente personalizzabile, puoi decidere la temperatura del colore e non solo. Infatti, puoi regolare l’intensità luminosa e addirittura programmare lo spegnimento: addormentati con una bella luce rilassante, si spegnerà in automatico.

Insomma, questa lampada da terra premium è un vero e proprio spettacolo. A questo prezzo, è assolutamente da avere: spunta il coupon in pagina su Amazon e completa l’ordine al volo per averla a 23€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo rimarrà disponibile per pochissimo.

