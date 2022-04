Lampada da scrivania LED USB a 14€: potente e regolabile, SCONTO 50%

Questa bellissima lampada LED, perfetta per la scrivania, a 14€ circa appena è un vero e proprio regalo. Un prodotto super semplice da installare e alimentare, basta una porta USB. Puoi regolare il calore su 3 livelli e non solo: puoi anche scegliere fra 10 livelli di intensità luminosa. Irrisori i consumi energetici, che si attestano sui 10W appena.

Approfitta adesso dello sconto del 50% su Amazon e fai un ottimo affare: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “YFQGUQPO”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido ad approfittarne però, la disponibilità è super limitata.

Lampada da scrivania LED USB: a questo prezzo è un vero affare

Un braccio regolabile in metallo, con supporto per il blocco rapido al tavolo o alla scrivania. Una presa USB per l’alimentazione e nient’altro: l’installazione di questo prodotto non potrebbe essere più semplice.

Con un tocco, scegli la modalità del colore della lampada, passando da luce fredda (6000K) a naturale (4500K) a calda (3000K). Ancora, puoi decidere il livello di luminosità, passando dal 10% al 100%: 10 livelli in tutto.

Un prodotto spettacolare, completo, di design e anche super economico, quindi. A questo prezzo, questa lampada da scrivania LED USB non potrebbe essere più interessante. Non perdere l’occasione di risparmiare il 50% su Amazon e portala a casa a 14€ circa appena: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “YFQGUQPO”. Lo prendi con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.