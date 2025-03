Lamborghini Lambo V12 LEGO in ottimo sconto su Amazon (-30%)

Il set LEGO Speed Champions Super Car Lamborghini Lambo V12 è protagonista oggi di una fantastica offerta su Amazon: grazie al 30% di sconto può essere tuo a soli 18,89 euro invece di 26,99. Perfetto come idea regalo, ti suggeriamo di sbrigarti perché sta andando a ruba.

Lamborghini Lambo V12 LEGO: idea regalo per piccini e adulti

Il set permette di costruire un modellino dell’iconica supercar ispirata al mondo di Gran Turismo, con un design futuristico e dettagli fedeli all’originale.

La vettura si presenta dunque con abitacolo avveniristico, ala posteriore divisa, dettagli esagonali sui cerchi, doppi scarichi, loghi Gran Turismo e le caratteristiche luci posteriori a Y. Ogni pezzo è stato pensato per riprodurre il fascino di questa hypercar, garantendo un’esperienza di costruzione coinvolgente e gratificante.

In dotazione troverai anche una minifigure del pilota, completa di tuta e casco ufficiale Gran Turismo, da posizionare al volante.

Perfetto per bambini e bambine dai 10 anni in su, ma anche per gli adulti appassionati di auto e modellismo, al prezzo di 18,89 euro invece di 26,99 è un affare da non farti scappare.