L'Amazon INTELLIGENTE: prendi 5 gadget tech, spendi in totale 14€

Curioso di sapere come sono riuscita a riempire un carrello Amazon con 5 gadget tech, tutti utili, spendendo un totale di 14,18€? Aggiungo anche che le spedizioni sono sempre gratis! Prima di raccontarti i prodotti, dai un’occhiata al mio carrello, direttamente nell’immagine sottostante.

Il primo gadget è un caricatore rapido per auto, con doppio ingresso USB e display. Ballo e compatto, lo prendi a 2,99€.

Il secondo prodotto è, a mio avviso utilissimo. Ormai sono tantissimi i supporti per auto basati sul meccanismo di aggancio tramite magnete. Più pulito e comodo da usare rispetto a quelli classici, capita di dover cambiare il magnete dello smartphone (magari per un banale cambio di cover). Che fare? Fortunatamente, i ricambi sono su Amazon e costano niente: 4 pezzi li prendi a 2,99€. Spedizioni Prime.

Il terzo gadget è un robustissimo cavo a doppia uscita USB C per avere il massimo della velocità. Corda di nylon per la struttura e rinforzi in plastica dura alle estremità: progettato per durare! Il modello lungo 1 metro lo prendi a 2,99€. Spedizioni Prime.

Il quarto prodotto è perfetto per gli amanti delle foto. Grazie a lui, potrai ottenere selfie o foto di gruppo prefetti in qualsiasi momento. Infatti, lo colleghi tramite Bluetooth al tuo telefono e ottieni immediatamente un vero e proprio telecomando senza fili. Premi un bottone e scatti oppure inizi a riprendere video, lasciando lo smartphone dove hai deciso di posizionarlo. Compatibile con Android e iOS, lo porti a casa a 2,42€.

Per finire, questo piccolo adattatore è pronto a portare il supporto alla connettività Bluetooth dove non c’è o non funziona più. Una microscopica chiavetta da collegare alla porta USB del PC per ripristinare la utile funzionalità oppure aggiornarla, considerando il supporto al protocollo 5.0. La porti a casa a 2,79€.

Visto? Un po’ di astuzia e ricerche ed è facile riempire il carrello Amazon di gadget tech e spendere poco più di 14€ in totale! Hai scelto i prodotti che ti piacciono di più?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.