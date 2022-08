L'Amazon dei TESORI nascosti: 10 gadget geniali a (molto) meno di 10€

Pronto a fare uno shopping diverso dal solito? Nei meandri di Amazon, ben lontano dalla vetrina, spesso si nascondono chicche super interessanti e super economiche.

Ho selezionato 10 gadget geniali e utili, che puoi prendere a prezzo piccolissimo adesso. Tutto a meno di 10€ e, se sei abbonato ai servizi Prime, con spedizioni super rapide e gratuite. Scegli i tuoi preferiti e fai subito il tuo affare!

Portachiavi intelligente, perfetto per tenere le chiavi tutte in ordine. Un blocchetto compatto e ordinato, facile da trasportare. Lo prendi a 7,49€ adesso.

Gli occhiali anti luce blu sono fondamentali per filtrare le immissioni luminose dannose degli schermi. Se non ne hai mai provato un paio, ma sei solito lavorare diverse ore al PC, dovresti assolutamente usarli: dopo una sola giornata di utilizzo, noterai immediatamente benefici come l’assenza di mal di testa. Incredibilmente, li prendi a 9,99€ ed è una cifra ridicola.

Dimentica le classiche, e odiose, penne cancellabili. Questo gadget di Legami è bello e utile e – soprattutto – promette di proteggere il foglio, evitando di strapparlo o rovinarlo. Il bello è che costa anche pochissimo ed è perfetto per il back to school o back to office: prendilo a 3,99€, a disposizione ci sono un sacco di fantasie.

Un cacciavite ben 30 inserti per tutti i tuoi lavori di fai da te che richiedono precisione. Un manico sul quale montarlo, così da completare rapidamente qualsiasi operazione ti serve. Il kit che dovrebbe essere in ogni casa e che adesso prendi a pochissimi euro da Amazon: puoi accaparrartelo a 5,99€ appena.

Una torcia con luminosità massima di ben 1200 lumen, ben protetta in una praticissima custodia. Un prodotto che, nemmeno a specificarlo, può tornare utile in una marea di contesti. Super compatta e portatile, ha 5 modalità di illuminazione e la prendi a 9€ circa appena.

Dopo aver scoperto questa genialata, sarà impossibile farne a meno. Il prodotto perfetto per chi, come me, tempo per cucinare ne ha pochissimo. Grazie a questa speciale pentola, la pasta puoi cuocerla nel microonde. Risparmiando un sacco di tempo e lasciando che faccia tutto da sola. Inserisci la casseruola con acqua e pasta all’interno del forno, segui le istruzioni e il gioco è fatto. La prendi a 9,99€.

Ancora in cucina con questo altro gadget spettacolare. La saponetta d’acciaio per eliminare qualsiasi cattivo odore di cibo residuo tu abbia sulle mani. Aglio, cipolla, prezzemolo, pesce e non solo. Tutto, senza dover usare sapone o altri additivi: la coppia, te l’accaparri a 9,99€ appena.

Un po’ di tech! Questo cavo spettacolare da 40W è dotato di praticissimo display, che ti permette di leggere sempre a che potenza stai caricando o alimentando. Realizzato in robusto nylon, è anche molto molto resistente. Non perdere l’occasione di prenderlo a 6€ circa, sfruttando il coupon del momento.

Questo comodissimo monitor, misura con precisione temperatura e umidità e ti mostra anche il livello di comfort ambientale. Un grazioso e utile termometro igrometro, dotato anche di pratico display dove leggere i dati. Incredibilmente, lo prendi a 5,99€.

Per finire, una chiavetta USB da 64GB super premium nell’estetica e con moschettone per attaccarlo eventualmente alle chiavi, allo zaino, alla cintura o dove serve. Grazie all’uscita USB richiudibile, occupa pochissimo spazio. Puoi prenderla a prezzo ridicolo a Amazon adesso: bastano 5,99€.

Visto che interessanti chicche puoi prendere da Amazon a meno di 10€? Prodotti geniali e utilissimi, che a questo prezzo diventano assolutamente imperdibili. Ricorda: per gli abbonati ai servizi Prime, le spedizioni sono sempre rapide e gratuite. Attenzione: nel momento in cui ti segnalo un prodotto, il prezzo è effettivamente quello descritto. Tuttavia, quando consulti l’articolo potrebbe essere variato (in rialzo o in ribasso).

