L'Amazon degli affari SEGRETI: 5 gadget mai più senza a meno di 10€

Autentici gadget mai più senza. Questi 5 prodotti tech li prendi da Amazon a meno di 10€ adesso, ma dovrai essere velocissimo per approfittarne. Scegli i tuoi preferiti, ma sii veloce perché si tratta di promozioni a tempo limitato. Le spedizioni sono rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Il case per dare nuova vita al vecchio hard disk: tutti abbiamo in casa un vecchio hard disk, magari rimasto da un PC che si è rotto. Beh, non c’è niente di meglio di trasformarlo in una memoria esterne per i tuoi file, da avere sempre con te e utilizzare ogni volta che lo desideri. Basta veramente poco per poter poter arrivare allo scopo. Questo case di ORICO supporta HD ed SSD con collegamento SATA 3.0 (il più diffuso). Bellissimo esteticamente – perché trasparente – arriva a casa con cavo di collegamento per iniziare subito a usarlo. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 9,99€.

Lo switch HDMI: una sola televisione e troppe periferiche? Non dovrai più scegliere cosa lasciare collegato fra console, decoder, media player, chiavette smart a altri dispositivi. Con questo utilissimo gadget, puoi moltiplicare le porte a tua disposizione: da 1 passi a 3 e – con il pratico telecomando – potrai selezionare rapidamente quale ti serve. Un prodotto spettacolare e geniale, che ti accaparri a 9,99€ in promozione.

Il terzo prodotto è questa chiavetta USB spettacolare. Super compatta, è dotata di una marea di spazio di archiviazione. Infatti, a disposizione avrai ben 128GB di memoria per conservare tutti i tuoi file più importanti e – grazie alle dimensioni super compatte – potrai averli sempre con te. Sulla parte superiore c’è anche un supporto che ti permetterà di attaccarlo alle chiavi o allo zaino, così da evitare di perderlo. Prendilo in promozione a 7,99€ appena.

Il quarto prodotto in promozione è questo spettacolare dispositivo, utilissimo a lavoro, ad esempio. Si tratta di un comodissimo puntatore laser senza fili, con funzionalità avanzate. Grazie ai diversi pulsanti integrati, puoi utilizzarlo al meglio e in modo super efficace. Non usa il Bluetooth, infatti arriva con in dotazione un adattatore per usarlo in wireless praticamente ovunque, basta alimentarlo essenzialmente. Bellissimo, utile e compatto, puoi prenderlo a 9,99€ appena adesso.

Per finire, un utilissimo hub USB C 4 in 1 potrai abbinarlo – proprio grazie alla sua porta – a tablet, smartphone e PC. Da una sola porta ne ottieni ben 4 per collegare tutte le tue periferiche senza alcun problema. Super compatto, pratico e sottile, puoi portalo a casa a mini prezzo adesso: prendilo a 9,99€ appena.

Insomma, i prodotti tech super utili a mini prezzo su Amazon ci sono, basta saperli scovare. Queste chicche a meno di 10€ sono un vero e proprio spettacolo e le spedizioni sono anche rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

