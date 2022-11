L'Amazon che NON conoscevi: ecco 10 cose TECH a (molto) meno di 1,50€

Pronto a scoprire una parte di Amazon che non immaginavi? Dai un’occhiata a questi gadget tech. Costano tutti meno di 1,50€, molto meno. Praticamente, sono quasi gratis: investi qualcosa solo sulle spedizioni. Ovviamente, si tratta di prodotti base di gamma, ma comunque utili e interessanti. Dai un’occhiata e scegli quelli che ti interessano di più.

Mouse wireless super compatto, con rotella per lo scrolling e 3 pulsanti. Lo prendi a 1,39€ (spedizioni di 3,99€).

Caricatore rapido compatto con 4 porte USB. Super pratico in casa o da portare in viaggio per ricaricare i dispotici. Lo prendi a 0,99€ (spedizioni di 3,99€).

Auricolari Bluetooth con supporto da collo e telecomando integrale. Ideali per lo sport, difficili da perdere. Li prendi a 0,79€ con spedizioni di 2,99€.

Con questo dispositivo puoi portare il Bluetooth dove non c’è semplicemente sfruttando la porta jack audio da 3,5 millimetri. Ad esempio, è perfetto per la vecchia autoradio o per un vecchio impianto stereo. Integra anche un microfono, così da permetterti di usarlo come sistema di vivavoce. Lo porti a casa a 0,19€ con spedizioni di 3,99€.

Un simpatico trovatutto Bluetooth, che puoi collegare alle chiavi o altri oggetti che temi di perdere. Lo cerchi con lo smartphone. Prendilo a 0,79€ (spedizioni di 2,99€).

Un caricatore rapido per auto a doppia porta USB e con display integrato per sapere a quanto stai ricaricando i tuoi dispositivi. Colorato e compatto, lo prendi a 0,89€ con spedizioni di 2,99€.

Un’antenna WiFi, che ti permetterà di aggiungere la connessione senza fili dove manca. Ad esempio, va bene per decoder compatibile oppure per PC. La prendi a 1,49€ con spedizioni di 3,99€.

L’auricolare Bluetooth mono, quello per chi odia le doppie cuffiette. Dotato anche di tasto per rispondere, puoi prenderlo a 0,09€ (hai letto bene!) con spedizioni di 3,99€.

Un praticissimo caricatore USB per batterie 18650, ovvero quelle che sono in molte torce oppure nelle sigarette elettroniche. Puoi portarlo a casa a 0,49€ con spedizioni di 2,99€

Per finire, un elegante supporto smartphone per auto. Essenziale e funzionale, lo porti a casa a 1,19€ appena (spedizioni di 3,99€).

Hai visto quanti gadget tech a pochi spiccioli si possono trovare su Amazon? Basta scavare un po’! Fai i tuoi acquisti con lo spirito giusto: prendere cose utili, base di gamma, investendo pochissimo. Se pensi che ognuno di loro costa molto meno di 1,50€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.