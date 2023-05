L'amatissimo LEGO Bonsai è tornato in offerta su Amazon

Questo set LEGO è così amato e popolare che probabilmente si venderebbe da solo. Stiamo parlando naturalmente del LEGO Bonsai, che è tornato oggi in sconto su Amazon in offerta ad un incredibile prezzo.

Quindi, sei un appassionato di LEGO e di arte orientale, o vuoi fare un fantastico regalo, non perdere questa occasione unica: il LEGO 10281 Albero Bonsai è disponibile a soli 37,43 euro invece di 49,99 euro, con uno sconto del 25%.

Set LEGO Albero Bonsai: amatissimo e scoprirai perché

Questo set LEGO fa parte della collezione Botanical, dedicata agli adulti che amano la natura e la creatività. In questo caso permette di costruire un bellissimo albero bonsai con 878 pezzi, da esporre nella tua casa o nel tuo ufficio.

Come abbiamo detto in apertura è uno dei set LEGO più venduti e apprezzati, grazie al suo design elegante e raffinato. Puoi scegliere tra le foglie verdi classiche o i fiori di ciliegio rosa, che nascondono il divertente dettaglio delle piccole rane.

Il set include anche un vaso e una base in stile zen, che completano l’opera e la rendono ancora più realistica. Il set è adatto a chi ha più di 18 anni ed è un’ottima idea regalo per te o per una persona speciale.

Non perdere dunque l’occasione di acquistarlo oggi a soli 37,43 euro. Grazie alla spedizione Prime potresti riceverlo a casa in neanche 24 ore.

